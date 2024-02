Paura in pieno centro a Crotone: i Vigili del Fuoco salvano un uomo ferito in casa

StrettoWeb

Un intervento propiziatorio: è quanto accaduto questa mattina a Crotone dove un uomo, in pieno centro città, è rimasto coinvolto in un incidente domestico al quarto piano dello stabile situato in Via Santa Croce. Una chiamata dei vicini di casa, che hanno allertato i Vigili del Fuoco della cittadina, si è rivelata salvifica: l’uomo, a causa dell’incidente, è rimasto infatti bloccato e non riusciva ad alzarsi dal pavimento per aprire la porta.

I Vigili sono quindi intervenuti entrando dal balcone: con l’ausilio dell’autoscala hanno raggiunto il quarto piano e hanno prestato soccorso. Dopo averlo assicurato alla barella toboga, in una manovra delicata date le condizioni e la stazza dell’uomo, è stato quindi caricato sull’autoscala e, raggiunto il piano stradale, affidato alle cure del 118 intervenuto sul posto.

