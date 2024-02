Pallanuoto femminile: amichevole prestigiosa per il Cosenza

StrettoWeb

Due giorni di allenamento intenso per la Olio di Calabria Igp Cosenza Pallanuoto, che ha ospitato la SIS Roma per un common training. Entrambe le squadre militano nel campionato di A1 pallanuoto femminile. “Ci si è potuti confrontare con una squadra che ha più esperienza della nostra”, le parole dei protagonisti a margine dell’amichevole.

Dal 2 dicembre scorso, per la cronaca, il massimo campionato di serie A1 si è fermato per dare spazio alle nazionali ed alla gare mondiali di disciplina. Riprenderà il prossimo 24 febbraio con la squadra di mister Francesco Fasanella impegnata a Genova nella difficile trasferta con la Us Locatelli.

In questi mesi di stop forzato, ad ogni modo, la squadra di Cosenza ha sempre continuato gli allenamenti mirati voluti dal mister. La società continua a stare più che vicina alle atlete bruzie, impegnate in un campionato difficilissimo. In palio la salvezza e la permanenza nella massima competizione.

