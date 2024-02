Palermo, Roberta ha fretta. E nasce in ambulanza…

StrettoWeb

Una storia a lieto fine. Una storia che inizia. Una nuova storia che inizia. Di fretta. E’ già frenetica, la vita di Roberta, che evidentemente sarà stata avvisata prima di quanto fosse rapida e veloce la vita degli uomini, tutti i giorni, sulla terra. La piccola Roberta, infatti, aveva fretta di nascere, e così è venuta alla luce in… ambulanza. E’ successo oggi a Palermo.

La mamma ha le doglie, così parte la corsa in auto da Ciminna verso l’Ospedale del capoluogo siciliano. In auto, la chiamata al 118, l’arrivo del mezzo di soccorso e la nascita – per fortuna senza complicazioni – in ambulanza. La piccola Roberta viene alla luce. Benvenuta. Ora potrai fare con più calma.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.