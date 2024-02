Palermo: il mare restituisce il corpo dell’ennesimo cane annegato per mano umana

StrettoWeb

Ancora un cane morto annegato restituito dal mare a Palermo. Il ritrovamento ieri mattina in via Messina Marine a Palermo. Quasi certamente si tratta di un cane gettato a mare co lo scopo di annegarlo. Sul posto un gruppo di volontari che con la volontaria Ornella Civiletti accorsa sul posto non hanno potuto far altro che costatare l’avvenuta morte del cane.

Sull’accaduto l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente presenterà un formale denuncia nei prossimi giorni per chiedere di indagare a fondo su questo ennesimo atto di violenza sui cani avvenuto a Palermo, dove da inizio anno sono morti per mano violenta una decina tra cani e gatti a partire da Aron il cui proprietario tutt’ora a piede libero ha dato fuoco in piazza delle Croci lo scorso 8 gennaio.

