Palermo show nell’anticipo, raggiunto il 4° posto: 3-0 al Bari, subito in gol Ranocchia

3-0 e 4° posto. Così il Palermo, col più classico dei risultati, regola il Bari nell’anticipo del venerdì valevole per la 23ª giornata di Serie B. Un gol per tempo, di cui il primo del nuovo arrivato Ranocchia, il quale sblocca il match a ridosso dell’intervallo. Al 71′, il raddoppio di Ceccaroni, dieci minuti dopo chiude Segre. Con questo risultato i rosanero balzano in quarta posizione, a meno due da seconda e terza, ma giocano tutte nel weekend.

Classifica Serie B

Parma 45 Cremonese 41 Venezia 41 Palermo 39 Como 39 Cittadella 36 Catanzaro 34 Modena 31 Brescia 29 Reggiana 28 Cosenza 27 Bari 27 Pisa 26 Sampdoria 26 Sudtirol 24 Ascoli 22 Ternana 21 Feralpisalò 20 Spezia 20 Lecco 20

