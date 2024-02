Ornella Muti e la figlia mantengono la promessa: le arance calabresi sono arrivate a Sanremo

StrettoWeb

Una promessa è una promessa e Ornella Muti con la figlia l’hanno mantenuta. Lo avevano annunciato pochi giorni fa e sono state di parole: l’attrice italiana, accompagnata da Naike, hanno raggiunto Sanremo per sposare la protesta degli agricoltori. Le due showgirl, a bordo di un trattore, hanno distribuito arance calabresi ai presenti, insieme ad un agricoltore del posto che le ha accompagnate per il loro giro nella città sanremese. Purtroppo, però, le arance non sono arrivate sul palco del Teatro Aristone e neanche le due manifestanti: solo un comunicato – e nessuna delegazione di agricoltori – a rappresentare la protesta. E la cosa ha fatto storcere il naso ad Ornella Muti e figlia che, dal canto loro, hanno detto di aver chiamato più volte Giovanna, moglie di Amadeus, ma senza ricevere risposta. Così come lo stesso padrone di casa che, secondo quanto sostenuto dalla Muti, “ha fatto lo gnorri”.

