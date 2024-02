Omicidio Giulia Tramontano: in aula le foto del corpo carbonizzato, Impagnatiello abbassa la testa

StrettoWeb

Un’udienza difficile, la seconda per la famiglia Tramontano che, ancora una volta, si trova a dover rivivere il dolore di quel 27 maggio scorso quando Giulia e Thiago sono stati ammazzati da 37 coltellate da colui che doveva essere per loro un compagno e un padre, Alessandro Impagnatiello. Il 18 gennaio ha avuto luogo la prima udienza che ha visto l’ex barman trascurato, con barba e che ha pronunciato parole di scusa per quello che è accaduto alla 29enne.

Oggi, 12 febbraio, Impagnatiello è tornato in aula ma non ha parlato. Inerme, ha abbassato la testa nel momento in cui viene mostrata la straziante foto del cadavere carbonizzato di Giulia. Un gesto che vale più di mille parole: Impagnatiello dovrà rispondere di di omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal vincolo affettivo, di occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza.

Oggi si apre ufficialmente il dibattito e verranno ascoltati i primi testimoni. I genitori di Giulia invece, così come i fratelli della ragazza, non sono presenti in aula perché testimonieranno alla prossima udienza prevista per il 7 marzo. Fanno comunque arrivare il loro messaggio, soprattutto la mamma Loredana che scrive “amore mio, oggi si parlerà di te, di come siete stati strappati alla vita, di come con tutte le tue forze hai cercato la verità a costo della vostra splendida vita. Tu sarai sempre per noi la nostra immensamente Giulia e Thiago il nostro angelo. Lotteremo per te fino all’ultimo”.

Anche il padre Franco, presente alla prima udienza, ha lasciato un messaggio per la figlia Giulia, perduta per sempre per mano di Impagnatiello il quale, in data 5 febbraio 2023, mentre era all’aeroporto ad aspettare la fidanzata, faceva ricerche dal suo smartphone sul “cloroformio” e “veleno per topi incinta”. Tutti elementi che andranno a gravare sulla sua posizione, già altamente compromessa.

