Oggi sciopero treni in tutta Italia: regolari solo Frecce e Intercity

Le Frecce e gli Intercity di Trenitalia circoleranno regolarmente nonostante lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane in programma dalle ore 9 alle ore 17 di. Sono annunciate invece limitazioni o cancellazioni dei treni regionali. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di base Cub trasporti/Sgb, Usb lavoro privato e Assemblea Nazionale PdM/PdB per protestare “contro la mancata risposta della dirigenza RFI per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di tutti i ferrovieri“.

Informazioni su collegamenti e servizi sullo sciopero treni, attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800.892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie di viaggio convenzionate.

