Nasce a Messina il primo Liceo Coreutico di tutta la provincia

A partire dall’a.s. 2024/2025 l’I.I.S. “Francesco Maurolico” di Messina attiverà il Liceo Musicale Coreutico sez. Coreutico, il primo e unico in tutta la provincia di Messina e di Reggio Calabria. Tale indirizzo va ad arricchire la già ampia offerta formativa dell’Istituto, da anni all’avanguardia nella ricerca di sempre più rinnovati potenziamenti formativi senza mai rinunciare alla comprovata certezza della qualità che ha da sempre contraddistinto lo storico liceo messinese.

Il Liceo Coreutico offrirà ai suoi iscritti la possibilità di conciliare gli studi liceali con quelli dell’arte della danza, garantendo una formazione solida e completa. Le discipline proprie dei percorsi liceali, tra cui Arte e Filosofia saranno integrate in un curricolo caratterizzato da discipline d’indirizzo, quali Tecnica della danza classica, Tecnica della danza contemporanea Laboratorio coreutico, Laboratorio coreografico. Il Liceo Coreutico, pertanto, mira all’apprendimento tecnico-pratico della danza della musica applicata alla danza, oltre che allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura, guidando i propri studenti a sviluppare le competenze richieste per padroneggiare i diversi linguaggi coreutici (composizione, interpretazione, esecuzione, rappresentazione) e fornendo altresì la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica.

Al termine di questo percorso di studi, i diplomati e le diplomate potranno accedere a qualsiasi corso di studi universitario, proseguire gli studi nei percorsi IFTS, iscriversi agli Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Potranno, inoltre, inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e partecipare a concorsi pubblici. L’attivazione di tale indirizzo di studi presso la sede messinese dell’Istituto “Maurolico” colma un vuoto formativo tanto nella provincia di Messina quanto in quella di Reggio Calabria, mettendo fine al pendoralismo interprovinciale, se non interregionale, a cui finora sono stati costretti i giovani interessati a questo liceo. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio.

