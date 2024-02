Muschio Selvaggio è di Luis Sal: Fedez perde la causa, dovrà cedere le sue quote

StrettoWeb

Avete presente quel famoso detto, che sa un po’ di sfiga e un po’ di cattiveria, “la ruota gira?”. E pare che per i Ferragnez, ormai due unità distinte – Chiara Ferragni e Fedez – questa ruota stia girando un po’ troppo. Ma se, da un lato, potrebbe umanamente dispiacere dall’altro, quello che sta accadendo all’ormai ex coppia di influencer, non è altro che il destino che gli presenta il conto per gli errori commessi. E così, mentre Chiara vuole farsi bruna per dimenticare le delusioni d’amore (e giuridiche), dall’altro Fedez potrebbe proprio perderli, i capelli. Broccoletto, come lo ha soprannominato il presidente del Codacons, pare sia incappato anche lui in guai seri per colpa del podcast da lui ideato “Muschio Selvaggio“.

La storia di Muschio Selvaggio

Per chi non lo conoscesse – e alla fine, non è che vi perdete tutto ‘sto granché – parliamo di un podcast appunto, ideato da Fedez e dal suo ex amico Luis Sal – che tratta argomenti di attualità, ogni puntata con uno o più ospiti diversi. Potrebbe anche sembrare una buona idea ma il rapper che non rappa più, a mo’ di Re Mida, ogni cosa che tocca la fa diventare personale. Pertanto anche il podcast, nonostante i numerosi richiami da parte di Luis Sal, era diventato un’autocelebrazione della bellezza, bravura e figaggine di Federico Lucia.

“Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”

Siamo nel 2023: dopo quasi 3 anni di episodi “cheek to cheek”, lo youtuber Luis Sal sparisce dalla scena. I followers si chiedono che fine abbia fatto e, mentre Fedez tergiversa sulla questione, l’ex amico pubblica sul canale Youtube di Muschio Selvaggio un video in cui, con una simpatica presentazione Power Point, spiega l’accaduto che può riassumersi più o meno così: “dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Sal rimprovera Federico Lucia di buttarla troppo sul privato, di decidere sulla conduzione e sugli argomenti lasciandogli quindi poco spazio. E, dato che Fedez lo ha detto alla mamma e all’avvocato, la querelle è finita in Tribunale. E gira che ti rigira (quella famosa ruota che gira!), Fedez perde la causa, ormai un epilogo comune per Ferragni e parentado: “il tribunale di Milano decide su Muschio Selvaggio: è di Luis Sal”, riporta una nota diffusa dallo youtuber.

“Il giudice Amina Simonetti, con ordinanza del 23 febbraio, ha difatti integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall’avvocato Ferrarini per conto della Luisolve s.r.l, società di Luis Sal (cofondatore del podcast Muschio Selvaggio, oltre che coautore e co-conduttore). Il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”. Qualcuno fermi la ruota altrimenti Fedez, oltre alla Ferragni, perderà pure la testa.

