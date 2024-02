Fedez se n’è andato e non ritorna più: matrimonio finito per i Ferragnez

StrettoWeb

Il giorno che tanto temevamo – si fa per dire – è (forse) arrivato: l’Impero Ferragnez crolla, economicamente e sentimentalmente. Pare, infatti, che la coppia influencer più discussa d’Italia sia ormai arrivata ai ferri corti: questa volta, però, non c’è nessuna Chiara che, con la tuta grigia firmata e il trucco sfatto, parla di “errore di comunicazione”. Né tantomeno Fedez, con una diretta su Instagram, che parla della sua separazione dalla Ferragni (ormai ribattezzata Wanna Marchi). Sarà stato, forse, Marco Travaglio a mettere la parola fine nel loro matrimonio dopo l’ospitata al podcast Muschio Selvaggio? Probabilmente no, ma i segnali ci sono tutti.

Dagospia, questa mattina, ha lanciato la bomba: pare infatti che il rapper sia andato via di casa domenica scorsa e non abbia fatto più ritorno. Mentre la bionda Chiaretta ha mostrato la mano sinistra senza alcuna fede nuziale. Lui non compare più nei post di lei e viceversa. Sarà davvero la fine per i Ferragnez?

Secondo il sito di gossip, “dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo”.

Una situazione impari, a quanto pare, che pare abbia portato alla conclusione del loro matrimonio, celebrato in pompa magna a Noto nel 2018. La coppia aveva già avuto il primo figlio. Leone. E mentre le voci cominciano a circolare insistenti, noi aspettiamo solo la prima lacrimuccia sui social: chi, dei due, darà prima la notizia? Intanto una cosa è sicura: dopo Safilo, Coca Cola e Pigna, pure Fedez ha interrotto la collaborazione con Chiara Ferragni.

