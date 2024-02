Fedez denuncia il Codacons, Rienzi risponde: “broccolino, se sei nullatenente perché ti preoccupi?”

StrettoWeb

Come nelle migliori saghe cinematografiche – anche se questa è di qualità “leggermente” scadente – continua imperterrita la querelle tra Fedez e i suoi acerrimi nemici del Codacons. Tutto è partito da una denuncia dell’Associazione dei Consumatori che ha presentato esposto alla GdF per una verifica fiscale nei confronti delle società del rapper; quest’ultimo, infatti, si era dichiarato “nullatenente” in Tribunale, specificando poi che tutto era intestato alla sua compagnia. Parole travisate, secondo il marito di Chiaretta Ferragni, che ha quindi querelato l’ente per diffamazione.

Poteva finire qui, e invece no: il Presidente di Codacons, Carlo Rienzi, con un video che vacilla tra la satira e il ridicolo, si rivolge a Federico Lucia apostrofandolo come “broccoletto”. E, in mano, ha appunto un broccolo. “Sono Carletto Patatino, come mi chiami tu. So che ti sei un po’ offeso perché abbiamo fatto un esposto alla Guardia di Finanza per la rete di società di cui sei azionista. Ma se sei nullatenente, che ti frega? I nullatenenti non hanno niente da temere, vedrai che non uscirà fuori niente”.

Ecco però che Rienzi fa “marcia indietro” e mette in guardia Fedez: “attento però. Perché, giuridicamente, se tu hai delle società non è che puoi dire che sei nullatenente“. E torna quindi sulla questione auto di lusso: “non andare con la Lamborghini a dare i soldi ai poveri. Come fanno le persone a credere che sei nullatenente, caro Broccolino? Stai un po’ più attento”. Vedremo cosa dirà il giudice, ma la querelle tra Patatino e Broccolino, checché se ne dica, ci piace assai.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.