I Ferragnez e le battaglie legali: Fedez denuncia il Codacons per diffamazione

Un nuovo – esilarante – caso colpisce l’impero Ferragnez: guai non solo per Chiaretta, ma anche per il marito, lo pseudo-rapper Fedez. E’ ben noto che l’artista, ormai prestato al mondo dei podcast, non ha mai avuto un buon rapporto con il Codacons. L’associazione, infatti, ha sempre battibeccato con Federico Lucia, a partire dai giorni felici in cui, incurante della povertà che lo circonda, ha deciso di festeggiare i 30 anni in un supermercato gettando viveri a destra e a manca.

Il Codacons, da allora, gli fa guerra. L’ultima, risale a pochi giorni fa, quando l’Ente che difende i diritti dei consumatori ha presentato un esposto a seguito di una dichiarazione del rapper al Tribunale di Milano in cui si definiva come “nullatenente”. Ed è così partita la richiesta di una verifica fiscale sulla gestione delle sue società che fanno capo alla sua famiglia.

Il rapper, che tutto è tranne che mite, ha risposto a sua volta scoccando una nuova freccia dal suo arco pieno di polemiche – e anche rancore: una bella denuncia per diffamazione e calunnia nei confronti del Codacons il quale, a suo dire, ha travisato le sue parole estrapolando dalla deposizione solo quello che all’Ente ha fatto più comodo. I legali dell’artista hanno infatti annunciato che “da tempo il Codacons ha intrapreso una campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana per presunti comportamenti censurabili, quando non addirittura penalmente rilevanti. Tutte le contestazioni mosse si sono rivelate infondate e strumentali unicamente ad attaccarlo ingiustamente“. E via che si vola.

