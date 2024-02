StrettoWeb

Il giornalista bielorusso Igor Lednik è morto in carcere, dove stava scontando una pena per un articolo pubblicato nel 2022 e per il quale era stato accusato di diffamazione contro Alexander Lukashenko. A darne notizia è stato il Partito socialdemocratico.

Lednik stava scontando una pena di tre anni e la sua salute era peggiorata dietro le sbarre. Un nuovo dissidente deceduto in galera dopo la terribile storia di Navalny.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.