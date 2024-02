Lutto nel mondo del calcio: è morto l’ex Inter Andy Brehme

StrettoWeb

Lutto nel mondo del calcio mondiale: è morto Andy Brehme, campione tedesco passato dall’Inter. Se ne è andato a 63 anni, a causa di un arresto cardiaco a Monaco di Baviera, lasciando sgomenta tutta la Germania calcistica e non solo. Bandiera della nazionale tedesca, in Italia è ricordato anche per aver segnato il gol decisivo nella finale dei Mondiali del ’90, laureandosi campione del mondo a Roma contro l’Argentina.

In Serie A invece arrivò all’Inter nel 1988 e partecipò alla vittoria dello Scudetto dei record di Giovanni Trapattoni nella stagione del 1988-89. A Milano vinse anche la Coppa Uefa del 1990-91. L’Inter ricorda così il terzino: “Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda. FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”, ha aggiunto la società sul proprio sito, spiegando poi come “in ricordo del grande campione tedesco, che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992 collezionando 154 presenze e 12 gol conquistando uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, l’Inter scenderà in campo questa sera con l’Atletico Madrid indossando il lutto al braccio”.

