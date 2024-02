StrettoWeb

Un uomo di 72 anni, Carmelo Farnese, è morto questa mattina a Monreale mentre stava eseguendo alcuni lavori con un escavatore nel terreno di famiglia. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato, schiacciando il 72enne.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l’uomo dall’escavatore e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 che sono arrivati nella zona con l’elisoccorso. Ma per il pensionato non c’è stato nulla da fare.

