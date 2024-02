Mister Fiorenza, 100 panchine con la Futura: i complimenti del club

StrettoWeb

Cinque anni e 100 panchine. Così la Futura celebra mister Fiorenza e si complimenta con lui per il bel traguardo. “La parola è ‘insieme’! Un traguardo simbolico tagliato nell’ultima gara di Melilli, per mister Fiorenza, ma significativo per il mondo Futura. Un cammino intenso, importante e vincente”, si legge nella nota del club. “Quattro anni di lavoro con competenza e dedizione in pieno stile Futura. Cinque stagioni con quella in corso, una promozione dalla Serie B alla A2, una promozione dalla A2 alla A2 Elite. Calcettisti locali che all’inizio erano dei giovani promettenti ed oggi punti fissi della squadra che disputa la A2 Elite. Altri pronti a seguire le orme di questi sotto la sua guida. Tante soddisfazioni per un cammino importante”.

“Il nostro Mister, inoltre, da Ottobre 2023, dopo aver partecipato al Corso indetto dal Settore Tecnico della Figc, ha conseguito l’abilitazione da Mister con abilitazione ‘Calcio a Cinque Licenza A’. Un cammino significativo di crescita reciproca e consapevole. Ad maiora mister, anche se conoscendolo lui è già concentrato sulla prossima partita e non avrà tempo per godersi questo importante traguardo”.

