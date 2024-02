StrettoWeb

Simone Missiroli è diventato ufficialmente Direttore Sportivo. L’ex giocatore della Reggina, nato e cresciuto in quel Sant’Agata allora fucina di talenti, e tra i migliori prodotti “sfornati” dalla cantera di Lillo Foti, dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha deciso di rimanere nel mondo del calcio. Oggi è arrivata la sua ufficializzazione insieme a tanti altri personaggi. Il più importante: Gigi Buffon. Dal ritiro al ruolo in Nazionale, l’ex portierone azzurro ha conseguito il diploma di DS. Nella lista figura anche Daniele Massaro, ex attaccante del Milan e campione del mondo nel 1982.

Il diploma è arrivato dopo aver seguito il corso organizzato dal Settore Tecnico; in totale il programma didattico prevedeva 144 ore di lezione, di cui 120 in presenze, nelle aule di Coverciano, e 24 on-line (clicca qui per vedere tutti i docenti intervenuti). Lo scorso 21 dicembre i corsisti si sono ritrovati al Centro Tecnico Federale per sostenere gli esami finali, con una prova che differiva in base all’indirizzo scelto: ‘tecnico-sportivo’, per coloro che hanno seguìto un programma didattico dedicato a formare la figura professionale del ds ‘di campo’, o ‘sportivo-organizzativo’, più incentrato invece su materie normative, specifico per la formazione della figura ‘back-office’ del segretario. Infine la discussione delle tesi.

L’elenco di tutti i nuovi Direttori Sportivi

Di seguito, l’elenco completo di tutti gli allievi diplomati:

Giancarlo Borhy, Andrea Bucca*, Gianluigi Buffon, Leonardo Calistri, Isabella Cardone, Marta Carissimi, Luca Carra, Giovanni D’Andrea, Manuela De Luca, Vincenzo Ercolano, Antonio Fallarino, Enrico Fasano, Orazio Fileti, Nicola Franchini, Leonardo Gabbanini, Alessio Luccarelli, Sandro Macerata, Andrea Manno, Gianmarco Marino, Mario Marzetti, Daniele Emilio Massaro, Roberto Massaro, Matteo Alfredo Mavilla, Giovanni Mazzarelli, Marco Mercuri, Simone Missiroli, Matteoguido Orlandini, Agostino Pagliarulo, Giuseppe Pardeo, Fabrizio Pasqua, Alessandro Pettinà, Luca Pollice, Simone Ricchio, Beatrice Riva, Lorenzo Salvadori, Danilo Sancamillo, Manuel Scalese, Andrea Scarpellini, Paolo Scriboni, Matteo Serallegri, Francesco Serrapica, Matteo Settimo, Irene Villa e Carlo Maria Zerminiani.

