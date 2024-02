Minaccia di morte madre e fratelli nel catanese: voleva soldi per la droga

StrettoWeb

I carabinieri di Vizzini hanno arrestato un 18enne che la madre ha denunciato per i quotidiani maltrattamenti subiti per farsi consegnare denaro per comprare droga. Nei suoi confronti militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Caltagirone, su richiesta della locale Procura che ipotizza i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed estorsione commessi in danno dei propri familiari conviventi.

Le indagini hanno fatto luce su quelle che la Procura definisce “condotte abituali e reiterate che sarebbero state poste in essere dal giovane ai danni della madre e dei due fratelli di 16 e 5 anni“. Secondo quanto accertato, l’indagato “da almeno due anni con minacce di morte e armato di coltello avrebbe costretto la madre a consegnargli denaro per l’acquisto di droga ponendo la donna e i propri fratelli in uno stato di completo assoggettamento“.

