Milazzo, al teatro “Trifiletti” lo spettacolo di Andrea Paris

Cresce l’attesa per lo spettacolo del mentalista Andrea Paris che martedì prossimo – 20 febbraio – alle 21 nell’ambito della rassegna promossa dall’Amministrazione comunale di Milazzo, presenterà “Apparis e Scomparis ”, uno show nel quale magia e comicità. prestidigitazione e mentalismo si susseguiranno in un’escalation di ritmo che coinvolgerà il pubblico. Lo spettacolo si terrà al Teatro Trifiletti.

