Meteo Siracusa, previsioni per Domani Sabato 3 Febbraio: cielo sereno

Il 3 Febbraio a Siracusa, il meteo si prevede generalmente stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Partendo dalla notte, ci aspettiamo un cielo sgombro da nuvole con temperature che si aggirano intorno ai 10 gradi e venti che soffiano da ovest-nord ovest con una velocità attorno ai 13 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo resteranno costanti con cielo sereno e una lieve diminuzione delle temperature che si avvicineranno ai 9.6 gradi. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 0% con venti che soffieranno sempre dalla stessa direzione a una velocità media di 12.7 km/h.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà terso, con temperature in lieve aumento intorno ai 13 gradi e venti che rallenteranno a una media di 9 km/h, mantenendo comunque la direzione da sud-est. Le probabilità di precipitazioni continueranno ad essere bassissime con una umidità che si aggira intorno al 65%.

La sera proseguirà con condizioni atmosferiche serene e temperature in leggero calo fino a toccare i 10.5 gradi. I venti continueranno a soffiare sempre con la stessa direzione e intensità, mantenendo il cielo sereno con copertura nuvolosa pari allo 0%.

In conclusione, Sabato 3 Febbraio a Siracusa si prospetta come una giornata soleggiata e gradevole, con temperature miti e condizioni meteo stabili per l’intera giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 10.1° perc. 9.2° Assenti 13 ONO max 12.2 Maestrale 78 % 1027 hPa 3 cielo sereno 10° perc. 8.2° Assenti 12.5 NO max 13.4 Maestrale 77 % 1027 hPa 6 cielo sereno 9.6° perc. 7.8° prob. 1 % 12.1 NO max 13.1 Maestrale 76 % 1028 hPa 9 cielo sereno 12.2° perc. 11.2° prob. 1 % 11.6 NNO max 14 Maestrale 66 % 1029 hPa 12 cielo sereno 13.1° perc. 12.1° Assenti 10.6 NE max 9.8 Grecale 65 % 1028 hPa 15 cielo sereno 13° perc. 12.1° Assenti 9.5 SE max 8.9 Scirocco 65 % 1028 hPa 18 cielo sereno 11.9° perc. 11° Assenti 9.4 SO max 10.5 Libeccio 72 % 1029 hPa 21 cielo sereno 10.8° perc. 9.9° Assenti 10.4 ONO max 10 Maestrale 73 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:40

