Meteo Messina, previsioni per Domani Martedì 6 Febbraio: cielo sereno

Le previsioni del tempo a Messina per martedì 6 febbraio promettono una giornata all’insegna della stabilità atmosferica. Il cielo risulterà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole che, tuttavia, non comprometterà la luminosità solare.

Durante la notte, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’1-2%. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 12-13°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento che soffierà da nord con intensità all’incirca dai 7km/h ai 10km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno all’80%.

Nella mattina di martedì, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa che salirà al 4-6%. Le temperature saliranno gradualmente, attestandosi intorno ai 15-16°C, e la velocità del vento si manterrà costante. Permane l’elevata umidità.

Nel pomeriggio, il cielo resterà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole che potrà raggiungere l’11%. Le temperature massime si assesteranno intorno ai 16-17°C con una diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà ancora da nord, ma con intensità ridotta.

Nella sera, il cielo sereno lascerà spazio a una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 6-9%. Le temperature diminuiranno gradualmente fino a toccare i 13-14°C, mantenendo comunque un clima mite e piacevole.

Complessivamente, la giornata di martedì 6 febbraio si prospetta con condizioni climatiche ottimali a Messina, caratterizzate da cielo sereno, temperature gradevoli e un vento moderato proveniente da nord. Un’ottima occasione per godersi momenti all’aperto e trascorrere piacevoli momenti in città.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 12.5° perc. 12° Assenti 9.6 N max 14.3 Tramontana 81 % 1028 hPa 3 cielo sereno 12.4° perc. 11.8° Assenti 8.2 N max 12.2 Tramontana 78 % 1027 hPa 6 cielo sereno 12.4° perc. 11.6° Assenti 7.3 N max 11.1 Tramontana 76 % 1027 hPa 9 cielo sereno 15.7° perc. 14.9° Assenti 7.6 N max 9.9 Tramontana 61 % 1027 hPa 12 cielo sereno 16.7° perc. 15.8° Assenti 8 N max 10.6 Tramontana 53 % 1026 hPa 15 cielo sereno 16° perc. 15.1° Assenti 7.9 N max 10.7 Tramontana 55 % 1024 hPa 18 cielo sereno 13.1° perc. 12.2° Assenti 3.7 N max 8 Tramontana 65 % 1025 hPa 21 cielo sereno 13.3° perc. 12.3° Assenti 4.5 N max 7 Tramontana 61 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:41

