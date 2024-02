Meteo Messina: cielo poco nuvoloso Oggi Venerdì 2 Febbraio

StrettoWeb

Se ti trovi a Messina questo venerdì 2 Febbraio, sarai interessato a conoscere le previsioni del tempo per pianificare al meglio la tua giornata. Le condizioni meteo si presenteranno con una copertura nuvolosa elevata durante le prime ore del giorno, con la possibilità di precipitazioni scarse, ma persistente umidità, che si manterrà su valori elevati intorno al 75-85%. La temperatura sarà compresa tra gli 11°C e i 13°C. Durante la mattina si prevedono venti deboli, con raffiche leggere, che tenderanno a intensificarsi nel corso della giornata. La pressione atmosferica rimarrà costante sui valori di 1024-1028 hPa.

Nel dettaglio, durante la mattina ci saranno prevalentemente nuvole dense, una temperatura che oscillerà tra gli 11.1°C e i 12.8°C, venti leggeri con direzione nord-nord ovest e la probabilità di precipitazioni si aggira intorno al 17-21%. Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà, con una probabilità di precipitazioni pressoché assente e una riduzione dell’umidità a valori intorno al 68-71%.

Durante la sera, la situazione sarà simile, con nuvole sparse, probabilità di pioggia in diminuzione e venti che non supereranno i 7-12 km/h con ruotazione a nord ovest.

In sintesi, il venerdì 2 Febbraio a Messina prevede un cielo prevalentemente nuvoloso durante le prime ore del giorno con una leggera probabilità di precipitazioni, seguita da uno schiarimento delle nuvole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre i venti si presenteranno moderati con raffiche deboli e la pressione atmosferica rimarrà stabile. Sii preparato per un giorno con un clima tipicamente invernale e porta con te l’ombrello, giusto nel caso in cui le precipitazioni si intensifichino.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Febbraio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 11.4° perc. 10.4° prob. 9 % 4.4 NNO max 8.4 Maestrale 72 % 1024 hPa 8 cielo coperto 11.7° perc. 10.8° prob. 17 % 3 NNO max 4.6 Maestrale 73 % 1026 hPa 11 cielo coperto 12.6° perc. 11.8° prob. 21 % 4.9 N max 6.8 Tramontana 71 % 1026 hPa 14 nubi sparse 13.1° perc. 12.3° Assenti 2.7 ONO max 4.8 Maestrale 68 % 1025 hPa 17 cielo coperto 11.4° perc. 10.6° Assenti 4.2 ONO max 5.4 Maestrale 80 % 1026 hPa 20 nubi sparse 11.2° perc. 10.5° Assenti 7.9 NO max 11.2 Maestrale 84 % 1027 hPa 23 nubi sparse 11.3° perc. 10.6° Assenti 7.8 NO max 12.4 Maestrale 78 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.