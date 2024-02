Meteo Enna, previsioni per Oggi Venerdì 2 Febbraio: poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Febbraio a Enna indicano condizioni atmosferiche variabili nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto da nuvole sparse, con una copertura nuvolosa dell’81% alle 04:00 e 82% alle 05:00. Le temperature si manterranno intorno ai 4°C, con una leggera sensazione di freddo percepita a causa delle basse temperature e della leggera brezza proveniente dal Nord.

Nelle prime ore della mattina, il cielo resterà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98% alle 09:00 e temperature in aumento fino a raggiungere gli 8.3°C. La brezza proveniente dall’Est – Nord Est non sarà particolarmente intensa, mantenendosi attorno ai 8km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà del 56%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1025hPa.

Durante la mattina inoltrata e il primo pomeriggio, ci si aspetta un cielo coperto con una copertura nuvolosa compresa tra il 89% e il 94%, e temperature che si assesteranno intorno agli 11.2°C alle 12:00. La brezza dal Est – Sud Est sarà leggera, mantenendosi attorno ai 6.6km/h. Non ci sarà presenza di precipitazioni significative, ma l’umidità resterà intorno al 47%. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1023-1024hPa.

Nel corso del primo pomeriggio, la copertura nuvolosa tenderà a diminuire, con una diminuzione progressiva fino al pomeriggio avanzato. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 10.1°C alle 15:00, mentre la brezza proveniente dall’Est si intensificherà leggermente, raggiungendo i 11km/h. L’umidità e la pressione atmosferica saranno in aumento, con valori intorno al 58% e 1024hPa rispettivamente.

Nella sera iniziale, il cielo presenterà nuvole sparse con una copertura intorno al 35%, e le temperature scenderanno fino a raggiungere i 5°C. La brezza si manterrà moderata, con una velocità di 4.5km/h proveniente dal Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente al 90%, mentre la pressione atmosferica si manterrà alta sui 1027hPa.

Durante la sera avanzata e la notte successiva, la copertura nuvolosa diminuirà ulteriormente, con un cielo parzialmente coperto da poche nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 3-4°C, con una lieve brezza proveniente da diverse direzioni. L’umidità resterà elevata, attestandosi tra il 91% e il 92%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1028hPa.

In conclusione, Venerdì 2 Febbraio a Enna si prevede un’alternanza di nuvole sparse e copertura nuvolosa, temperature nella norma per la stagione e l’umidità costantemente elevata. Si raccomanda di prestare attenzione alle temperature notturne, che potrebbero risultare particolarmente fredde. Consulta le previsioni meteo ufficiali per eventuali aggiornamenti e preparati ad affrontare una giornata dal clima variabile.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 3.6° perc. 1.9° Assenti 6.7 NNE max 6.6 Grecale 84 % 1025 hPa 8 cielo coperto 5.7° perc. 4.8° Assenti 5.3 NE max 6.6 Grecale 69 % 1026 hPa 11 cielo coperto 10.6° perc. 8.9° Assenti 6.2 E max 6.7 Levante 48 % 1025 hPa 14 nubi sparse 11.2° perc. 9.6° Assenti 8.3 ESE max 8.4 Scirocco 50 % 1023 hPa 17 nubi sparse 6.5° perc. 5.6° Assenti 5.5 ENE max 6 Grecale 80 % 1025 hPa 20 poche nuvole 3.8° perc. 2.8° Assenti 4.9 NNE max 5.1 Grecale 91 % 1028 hPa 23 poche nuvole 3.4° perc. 1.7° Assenti 6.6 NNO max 7.4 Maestrale 90 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.