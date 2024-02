Meteo Crotone: in arrivo cielo sereno Domani Sabato 3 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 3 Febbraio a Crotone promettono una giornata piacevole con cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il vento proveniente dal Nord – Nord Ovest sarà abbastanza forte, con raffiche che potranno raggiungere i 45.8 km/h. Le condizioni rimarranno stabili durante la mattina, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La temperatura si alzerà gradualmente, con valori attesi intorno ai 13.3°C intorno alle 09:00, avvertiti come 12.2°C. Nelle prime ore del pomeriggio, il cielo resterà sereno e la temperatura toccherà i 14.5°C, per poi diminuire leggermente fino alla sera. Il vento si calmerà ulteriormente, raggiungendo una velocità minima di 4.6 km/h intorno alle 23:00. L’umidità si manterrà costante intorno al 60% durante tutto il giorno, con assenza totale di precipitazioni. Le condizioni atmosferiche saranno stabili, con una pressione che si manterrà intorno ai 1028hPa.

In conclusione, Sabato 3 Febbraio sarà caratterizzato da meteo sereno e tranquillo a Crotone, con temperature moderate e vento in diminuzione nel corso della giornata. Si prevede un’ottima giornata per godersi le attività all’aperto o semplicemente per rilassarsi sotto il sole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 10.8° perc. 9.6° Assenti 29.7 NNO max 45.8 Maestrale 65 % 1027 hPa 3 cielo sereno 10.4° perc. 9.2° Assenti 27.8 NNO max 41.6 Maestrale 64 % 1027 hPa 6 cielo sereno 10.1° perc. 8.9° Assenti 25 NNO max 36.6 Maestrale 68 % 1027 hPa 9 cielo sereno 13.3° perc. 12.2° Assenti 29.9 N max 37.3 Tramontana 59 % 1028 hPa 12 cielo sereno 14.4° perc. 13.4° Assenti 29.5 N max 34.4 Tramontana 58 % 1027 hPa 15 cielo sereno 14.4° perc. 13.4° Assenti 19 N max 31.2 Tramontana 60 % 1027 hPa 18 cielo sereno 12.2° perc. 11.1° Assenti 7.8 ONO max 11.2 Maestrale 65 % 1028 hPa 21 cielo sereno 11.3° perc. 10.2° Assenti 6.1 O max 5.7 Ponente 62 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:30

