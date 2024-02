Meteo Cosenza, previsioni per Oggi Venerdì 2 Febbraio: poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Cosenza per Venerdì 2 Febbraio preannunciano un’andamento meteorologico variegato, con cambiamenti significativi nelle diverse ore della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto con una percentuale di nuvole che si aggira intorno al 90-96%. La temperatura oscillerà tra i 6.4°C e i 10.6°C, con una percezione termica leggermente più bassa, all’incirca tra i 5.5°C e i 9.3°C. Il vento soffierà con una velocità compresa fra i 5.6km/h e gli 8.9km/h, provenendo in prevalenza da direzione Est – Nord Est. Le precipitazioni si manterranno assenti, mentre l’umidità sarà intorno al 62-78%. La pressione atmosferica sarà di circa 1024-1026hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa inizierà a diminuire, con una percentuale di nuvole che scenderà progressivamente fino al 46%. La temperatura massima si attesterà sui 13.3°C, con una temperatura percepita di circa 11.8°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, raggiungendo i 12.9km/h, ancora provenendo da direzione Nord. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità subirà una lieve oscillazione, attestandosi intorno al 41-44%. La pressione atmosferica sarà di circa 1024-1025hPa.

In serata, il cielo si schiarirà ulteriormente fino a presentarsi sereno, con una percentuale di nuvole che si ridurrà drasticamente al 2-4%. La temperatura calerà fino ai 5.2°C, con una percezione termica intorno ai 3.8°C. Il vento manterrà una moderata velocità, oscillando tra i 6.3km/h e i 7.5km/h, mantenendo la stessa direzione Est – Nord Est. Le precipitazioni continueranno a essere assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 74-81%. La pressione atmosferica si manterrà piuttosto stabile, intorno al 1028-1029hPa.

In conclusione, Venerdì 2 Febbraio a Cosenza vedrà un andamento meteorologico che passerà da una mattinata nuvolosa a un pomeriggio più sgombro, per concludersi con una serata serena. Le temperature si manterranno in linea con il periodo, senza evidenti segnali di piogge o fenomeni atmosferici rilevanti. È consigliabile vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste, in particolare durante le prime ore del mattino e la serata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Febbraio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 6.7° perc. 5.9° Assenti 5.6 E max 4.8 Levante 80 % 1023 hPa 8 cielo coperto 8.6° perc. 7.8° Assenti 6.3 NNE max 9.2 Grecale 68 % 1025 hPa 11 nubi sparse 12.9° perc. 11.4° Assenti 10.5 N max 14.3 Tramontana 45 % 1025 hPa 14 nubi sparse 12.6° perc. 11.2° Assenti 10.3 N max 14.5 Tramontana 49 % 1024 hPa 17 nubi sparse 7.8° perc. 6.5° Assenti 7.5 ENE max 7 Grecale 79 % 1026 hPa 20 cielo sereno 5.9° perc. 4.4° Assenti 7.2 E max 6.3 Levante 74 % 1028 hPa 23 cielo sereno 5.2° perc. 3.8° Assenti 6.7 ENE max 6.4 Grecale 81 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.