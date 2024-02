Meteo Catania: cielo sereno Oggi Lunedì 5 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 5 Febbraio a Catania promettono una giornata con condizioni meteorologiche stabili e piacevoli.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con temperature intorno ai 7-8°C. Il vento soffierà leggero da ovest-nord-ovest a una velocità compresa tra i 5 e i 6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 72-78% e la pressione atmosferica sarà di 1024-1025hPa.

All’alba, in mattinata e nel corso del pomeriggio, il cielo resterà limpido e senza nuvole. Le temperature saliranno gradualmente da 8-10°C del mattino ai 17-18°C del primo pomeriggio, garantendo una sensazione termica piuttosto confortevole. Il vento, sempre leggero, cambierà direzione da ovest a sud-est a una velocità che si manterrà attorno ai 5-9 km/h. L’umidità si abbasserà fino al 39-50% nel pomeriggio, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026-1028hPa.

In serata, le condizioni rimarranno invariate con temperature che si assesteranno sui 12-14°C. Il vento soffierà leggero da ovest-nord-ovest e l’umidità si manterrà intorno al 52-62%, con una pressione atmosferica stabile a 1027hPa.

In conclusione, Lunedì 5 Febbraio a Catania regalerà una giornata di meteo favorevole, con temperature piacevoli e cielo limpido per l’intera giornata. Quindi, ci attende una giornata ideale per godersi le attività all’aperto o semplicemente per godersi le bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 8.2° perc. 8.2° Assenti 4.6 NO max 6 Maestrale 72 % 1025 hPa 8 cielo sereno 12.4° perc. 11.1° Assenti 4.8 OSO max 5.4 Libeccio 52 % 1027 hPa 11 cielo sereno 17.8° perc. 16.7° Assenti 3.7 SO max 5.5 Libeccio 40 % 1027 hPa 14 cielo sereno 18.2° perc. 17.2° Assenti 8.2 SE max 6 Scirocco 44 % 1026 hPa 17 cielo sereno 14.6° perc. 13.7° Assenti 2.6 E max 5.3 Levante 62 % 1026 hPa 20 cielo sereno 13.4° perc. 12.4° Assenti 3.3 O max 4.4 Ponente 59 % 1027 hPa 23 cielo sereno 12.4° perc. 11° Assenti 5.7 ONO max 6.6 Maestrale 52 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:44

