Meteo Caltanissetta: Domani Martedì 6 Febbraio all’insegna del cielo poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo di martedì 6 Febbraio a Caltanissetta mostrano un andamento stabile delle condizioni atmosferiche, con prevalenza di cielo sereno durante la notte. Le temperature si manterranno intorno ai 6-7°C durante queste ore, con una leggera percezione di freddo che potrà oscillare tra i 5-6°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 6-7.5km/h proveniente dal Nord.

Nella prima mattinata, il cielo resterà sereno, con una gradale ascesa delle temperature. Alle ore 06:00 si registreranno circa 6.4°C, che aumenteranno a 8.1°C alle 07:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6-7km/h, con una direzione da Nord.

Man mano che avanza la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una previsione di poche nuvole alle 08:00. Le temperature aumenteranno ulteriormente, arrivando a toccare i 14.7°C verso le 09:00. La velocità del vento rimarrà costante, orientandosi prevalentemente da Ovest – Nord Ovest.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con un leggero aumento della copertura nuvolosa. Le temperature raggiungeranno circa i 18.2-19.5°C, con una percezione di caldo tra i 16.6-18.3°C. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo punte massime tra i 12-18.8km/h durante le ore pomeridiane, proveniente sempre dalla direzione Ovest – Sud Ovest.

In serata, è prevista una lieve copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 7.3-9.5°C. La velocità del vento diminuirà, oscillando tra i 3.5-4.1km/h, proveniente principalmente da Ovest – Nord Ovest.

In generale, le previsioni del tempo per martedì 6 Febbraio a Caltanissetta indicano condizioni stabili, con cielo sereno o poche nuvole e temperature ragionevolmente miti, attraenti per chiunque desideri svolgere attività all’aperto. Resta comunque consigliabile consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Febbraio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 6.8° perc. 5.4° Assenti 7.5 N max 6.9 Tramontana 41 % 1028 hPa 3 cielo sereno 6.6° perc. 5.2° Assenti 7.3 N max 6.6 Tramontana 38 % 1027 hPa 6 cielo sereno 6.4° perc. 5.2° Assenti 6.6 NNO max 6.2 Maestrale 38 % 1028 hPa 9 cielo sereno 14.7° perc. 13° Assenti 5.3 ONO max 6.4 Maestrale 32 % 1027 hPa 12 cielo sereno 19.2° perc. 17.9° Assenti 10.3 O max 12.9 Ponente 29 % 1025 hPa 15 cielo sereno 17.6° perc. 16.6° Assenti 14 OSO max 18.8 Libeccio 43 % 1024 hPa 18 cielo sereno 9.5° perc. 9.5° Assenti 3.5 ONO max 3.6 Maestrale 73 % 1025 hPa 21 poche nuvole 7.9° perc. 7.9° Assenti 3.9 NNO max 4.1 Maestrale 72 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.