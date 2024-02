Messina: votato in commissione il bilancio previsionale, accantonati 42 milioni

StrettoWeb

Importante commissione bilancio al comune di Messina. Con 8 favorevoli e 3 astenuti sono stato approvati i due documenti della programmazione economico finanziaria. In aula il sindaco Federico Basile: “il bilancio 2024-26 assorbe le indicazioni della Corte dei Conti che ha approvato il nostro piano di Riequilibrio ad agosto. Ci sono accantonamenti per circa 42 milioni di euro”, rimarca Basile.

“Sono per lo più i fondi da mettere da parte per poter far fronte all’intero computo dei debiti potenzialmente riconoscibili alla platea rimanente dei creditori“, conclude Basile.

