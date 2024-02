Messina, al Teatro Vittorio Emanuele debutta “Buongiorno Principessa”

StrettoWeb

Il 6 marzo, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina andrà in scena “Buongiorno principessa – un’arma chiamata amore”, uno spettacolo teatrale liberamente ispirato al film “La vita è bella” di Roberto

Benigni e Vincenzo Cerami. “Buongiorno Principessa un’arma chiamata amore” comincia a muovere i primi passi nel 2020, in piena pandemia, quando l’autore e regista, Carmelo Impalà, comincia a scrivere i testi e buttar giù le idee per la rappresentazione di un’opera teatrale popolare, che vuol far bene al cuore ed essere adatto sia alle famiglie, ma soprattutto ai giovanissimi che avranno l’opportunità di viversi un’esperienza su quello che possono aver vissuto i cittadini italiani durante l’olocausto.

TRAMA E DESCRIZIONE

“Buongiorno Principessa un’arma chiamata amore” sarà un tuffo negli anni ’30 e ’40 dove si racconta, con la semplicità di quei tempi, dei valori che ancora oggi tengono in piedi le nostre famiglie e la nostra

intera umanità. Lo spettacolo parla della storia d’amore dei due protagonisti ai tempi della Shoah. Uno spettacolo teatrale che riporta l’attenzione su una delle peggiori catastrofi della storia dell’umanità, la

deportazione nei campi di concentramento e lo sterminio degli Ebrei durante il periodo Nazifascista. Lo spettacolo sarà arricchito da avvincenti intrecci sentimentali che rendono la trama ancora più avvincente. Un argomento che, nonostante si basi su un contesto drammatico, è carico di ironia, umanità e significativi principi etici.

AUTORE

Carmelo Impalà nasce a Messina nel 1981, si laurea all’Accademia delle Belle Arti in Scenografia con lode a Reggio Calabria nel 2006. Studia da attore Studia da attore con liziana Bergamaschi e si appassiona alla regia. Apprende la danza e la recitazione studiando con celebri maestri del teatro e del Cinema nazionale. Nel 2020 inizia a scrivere i testi dell’opera musical “Buongiorno Principessa-un’arma chiamata amore” e nel 2024 debutterà al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Eclettico e creativo artista dello spettacolo ad oggi rappresenta uno dei registi emergenti del settore opera/musical più stimati in Sicilia.

CAST

Guido, giovane brillante in cerca di fortuna. (Paolo Bertano)

Dora, maestra di scuola e fidanzata di Rodolfo (Denise Truscello)

Rodolfo, podestà del comune, fidanzato di Dora (Riccardo Ferro)

Giosuè, figlio di Dora e Guido (Alessandro Ferri)

Eliseo, direttore del Grand Hotel Fox e Zio di Guido (Carmelo Formica)

Clara, segretaria del comune e amante di Rodolfo (Noemi Bonasera)

Elena, maestra e amica di Dora (Alessia Barbagallo)

Laura, preside di scuola e mamma di Dora (Gabriella Mazzulo)

Ferruccio, giovane aspirante poeta amico di Guido (Johnny La Rocca)

Dottor Lessing, medico tedesco (Francesco Costanzo)

Henrich, soldato tedesco nazista (Fabio Smedile)

Bruno, ufficiale fascista amico di Rodolfo (Samuel Ruggeri)

Oreste, reduce di guerra e proprietario di un negozio (Natale Munaò)

Irma, nazista del campo di concentramento (Silvana Formica)

Bartolomeo, detenuto al campo di concentramento (Giuseppe Culici)

BIGLIETTI

Puoi prenotare e acquistare il tuo biglietto chiamando il numero 3289363776; riceverai la piantina per scegliere il tuo posto. I biglietti sono acquistabili fino a pochi minuti dell’inizio dello spettacolo al teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado

Lo spettacolo sarà in forma ridotta e durerà un’ ora e mezza. Spettacolo delle 08:45 (ingresso ore 08:00 e

uscita alle 10:30) e spettacolo delle 11:15 (ingresso ore 10:45 e uscita alle 13:00).

Orario: 09:00 e 11:00

Prezzo Unico: €13.00

SERALE

Orario: 21:00

II° GALLERIA – Prezzo: €13.00

I° GALLERIA – II°ORDINE DI PALCHI – Prezzo: €18.00

I° ORDINE DI PALCHI – PLATEA – Prezzo: €28.00

Bambino con età inferiore ai 6 anni – Prezzo: € 5.00.

