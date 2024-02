Messina, al Teatro dei 3 Mestieri il workshop di recitazione tenuto da Andrea Lupo

StrettoWeb

L’attore Andrea Lupo terrà un intenso workshop di recitazione al Teatro dei 3 Mestieri di Messina, in programma martedì 13, giovedì 15 e venerdì 16 febbraio (dalle ore 20 alle 22), dal titolo “L’attore Re- Attivo”. Presentazione laboratorio: Recitare non è mai fare, non è mai dire. E’ solo e sempre reagire, immaginare e reagire. Gli attori sono come atleti, si devono allenare. Devono sviluppare le loro capacità, accrescere le loro abilità. Ma quali sono queste capacità e queste abilità? Essere esseri umani.

Sembra banale. Sembra facile, ma al contrario è molto molto complesso e richiede un faticoso e costante allenamento, uno studio approfondito di tutte le dinamiche fisiche, psicologiche ed emotive che caratterizzano gli esseri umani. L’attore deve avere perfetta coscienza di come funziona l’essere umano e deve pur vivendo ed agendo in un contesto completamente finto, artificiale, illusorio, rispondere e reagire nella maniera più sincera possibile.

Dire la verità in un contesto di menzogna. Essere sinceri per finta. Reagire sinceramente a stimoli immaginari o pretestuosi. Queste sono le grandi sfide che ogni attore deve saper affrontare. Il metodo che ho sviluppato in questi miei primi 30 anni di ricerca e pratica teatrale a questo tendono a sviluppare la capacità di produrre in sé enormi reazioni sincere pur partendo da minimi stimoli artefatti.

13 – 15 – 16 Febbraio

Dalle ore 20.00 alle 22.00

Info e prenotazioni : 090.622505 – 349.8947473 (anche whatsapp)

