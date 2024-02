Messina, il Pd contro Maurizio Croce: “ha il 94% delle assenze, è evidente che c’è un problema”

StrettoWeb

Felice Calabrò e Antonella Russo, consiglieri comunali del Partito Democratico di Messina, in conferenza stampa, si scagliano contro Maurizio Croce proponendo una nuova delibera per la decadenza. “L’ex candidato a sindaco del Centro/Destra non può assolvere al ruolo di consigliere perché impegnato nell’altro ruolo di soggetto attuatore. Se un consigliere è presente soltanto 9 volte su 155 sedute di Consiglio comunale c’è un problema grave”, afferma Calabrò.

“Croce come fa a esercitare il ruolo di capo dell’opposizione con il 94% di assenze? Noi chiediamo la decadenza per assenza a 6 sedute consecutive come dice l’ex articolo 41 c.6 del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Messina”, sottolinea Antonella Russo.

