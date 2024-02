Messina, ok dal consiglio comunale al Documento Unico di Programmazione 2024-2026

StrettoWeb

Il consiglio comunale di Messina ha proseguito l’attività deliberativa e, dopo avere accolto un emendamento, ha approvato, con venti voti favorevoli, otto astenuti e nessuno contrario, il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale ai sensi della legge 06.08.2008 n. 133”. Successivamente il Civico consesso ha dato l’ok, con quattordici voti favorevoli, due astenuti e nessuno contrario, al “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026”.

Pomeriggio discussione sul bilancio

Oggi, martedì 20 febbraio, il Consiglio comunale di Messina è convocato in seduta ordinaria con all’ordine del giorno il “Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026”. La seduta straordinaria, in programma venerdì 23, alle ore 17, per discutere di “Risanamento ed emergenza abitativa”, è stata rinviata a lunedì 26 febbraio, alle ore 19.

