Messina, nonna Maria compie 105 anni

Ha compiuto 105 anni e l’Amministrazione comunale di Messina rappresentata dall’assessore Massimiliano Minutoli, delegato dal sindaco Federico Basile in quanto fuori sede, ha omaggiato la concittadina Maria Ardizzone con una targa per festeggiare il grande evento, cui ha preso parte anche il presidente della V Municipalità Raffaele Verso. La signora Maria, attenta e ancora vigile, ha tagliato il traguardo nella sua abitazione a San Licandro attorniata da amici, figli, parenti, nipoti e pronipoti.

Nata il 7 febbraio del 1919, ha vissuto con principi e valori sani, impegnandosi con grande disponibilità e determinazione per le necessità della sua famiglia, in un periodo storico in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere dignitosamente. La sua vita è scorsa tra gioie e dolori ed è stata dedicata ai suoi cari.

Minutoli: “alla signora Maria vanno i più sinceri auguri che possa continuare a trascorrere momenti sereni e di buona salute”

“Partecipiamo sempre con gioia e gratitudine – ha detto l’assessore Minutoli – a giornate di festa non solo per chi le vive, ma per tutti noi. Alla signora Maria vanno i più sinceri auguri che possa continuare a trascorrere momenti sereni e di buona salute. Gli anziani, specialmente i cittadini centenari e per questa circostanza ultracentenari, sono un patrimonio di saperi e attitudini da tramandare, che se recepite con il giusto spirito dalle generazioni più giovani non possono far altro che portare benefici alla nostra società”. Alla domanda da parte dell’Assessore: “qual’è stato il suo elisir di lunga vita?”, nonna Maria ha candidamente risposto: “ho sempre pensato alla famiglia senza interessarmi di ciò che facevano gli altri”.

