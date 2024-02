StrettoWeb

Dramma in provincia di Messina dove un uomo di 77 anni, Gaetano Lanza, è morto a seguito delle gravi ferite riportate alla testa causate da una caduta avvenuta in una campagna di Naso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo stava effettuando lavori in campagna, quando è improvvisamente caduto.

Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il 77enne in ospedale ma l’uomo è morto poco dopo il suo arrivo.

