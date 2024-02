Messina: travolto sul monopattino, muore Lorenzo Isaia

StrettoWeb

Lutto a Messina per la morte di Lorenzo Isaia, 50 anni, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso 31 gennaio a Catania. Lorenzo Isaia, catanese che a Messina ha trascorso tutta la sua infanzia e adolescenza, è stato investito da un’auto mentre era su un monopattino. Dopo 8 giorni di agonia è deceduto.

Il ricordo del senatore Musolino

“Ciao Lorenzo. Ti ricordo, anzi ti vedo ancora con gli occhi della mente, sulla scalinata del nostro Maurolico mentre parlavi della manifestazione che volevamo fare, appassionato come lo eri tu e al contempo sempre allegro e scherzoso“, è quanto afferma il senatore Dafne Musolino. Ricordo alcuni tuoi motteggi e mi viene subito un sorriso alle labbra pensando alla nostra giovinezza, così piena di speranza e voglia di vivere. Sei stato un compagno di scuola e un amico per tanti di noi, sempre solare, gioioso e appassionato ai temi della lotta civile. La tua generosità ti ha contraddistinto fino alla tua ultima volontà dimostrando la tua coerenza e purezza di ideali. Epicuro diceva nella sua famosa lettera “ricordati che il futuro non è del tutto nostro ma neppure del tutto non nostro” e Tu, anche se il tuo cammino su questa terra si è fermato anzitempo, hai saputo lasciare una testimonianza di impegno e di adesione ai valori civili che resterà per sempre. Ciao Lorenzo, sei sempre il mio compagno di scuola sulle scale del nostro amato Maurolico che parla con il sole in fronte e la gioia nel cuore“, conclude Musolino.

