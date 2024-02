StrettoWeb

Messina è sotto shock per la morte di Marco De Luca, il giovane di 16 anni ricoverato al Policlinico Martino da domenica dopo lo spaventoso incidente in autostrada. Il ragazzo frequentava la 4ª C all’Istituto Agrario Cuppari.

Le condizioni di Marco erano apparse subito molto gravi e purtroppo, questa sera, il tragico epilogo dopo due giorni di agonia.

