Il mondo della giustizia di Messina è in lutto per la morte del giudice Valeria Curatolo, morta a 48 anni a causa di una brutta malattia. Curatolo era in servizio al tribunale di Sorveglianza ed era stata nelle sezioni penali del tribunale della città dello Stretto.

Curatolo lascia un grande vuoto nei parenti, amici e colleghi ed è ricordata da tutti come una persona preparata e gentile sempre disponibile ad aiutare il prossimo.

