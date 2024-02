Messina: lunedì seduta ordinaria di Consiglio comunale, i punti dell’ordine del giorno

StrettoWeb

Lunedì 12 febbraio, alle ore 18.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per il prosieguo dell’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) revisione biennale (2022-2023) della pianta organica delle farmacie del Comune di Messina – conferma della pianta organica vigente; 2) cambio intitolazione toponomastica della S.S.114 (tratto compreso tra intersezione con via dell’Anno Santo e l’intersezione via Comunale Larderia) via Francesco Garofalo; 3) cinque riconoscimenti debiti fuori bilancio.

