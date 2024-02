Messina, Leanza (PD): “necessaria una soluzione per i pescatori del borgo marinaro di Torre Faro

StrettoWeb

Nei giorni scorsi è stata posta in essere una doverosa operazione di bonifica del litorale della riserva di Capo Peloro a Messina, coordinata dalla Polizia metropolitana e dalla Capitaneria di porto, che ha visto la rimozione di diverso materiale tra cui attrezzature per la pesca abbandonate, imbarcazioni colme di rifiuti e boe sotterrate.

“Appare chiaro – afferma Calogero Leanza – che tali aree siano state per lungo tempo utilizzate come ricoveri improvvisati di barche senza regolamentazione, ma in risposta alle crescenti difficoltà che stanno affrontando i pescatori del Borgo, faccio appello alle istituzioni ed al Sindaco affinché intervengano prontamente per trovare una soluzione duratura e sostenibile. La comunità dei pescatori del Borgo si trova di fronte a sfide sempre più complesse, che minacciano non solo il loro sostentamento, ma anche la sopravvivenza stessa delle tradizioni e delle attività che da generazioni caratterizzano il tessuto sociale ed economico della nostra città. Al fine di affrontare questa situazione, ritengo fondamentale l’implementazione di interventi mirati e concertati tra l’ente gestore, previa autorizzazione dell’assessorato competente, e gli enti e le associazioni del settore per la fruizione della riserva (come previsto dal D.A. istitutivo). Solo attraverso una collaborazione sinergica e l’attuazione di convenzioni adeguate, sarà possibile garantire un futuro dignitoso e sostenibile per i pescatori del Borgo di Torre Faro.”

