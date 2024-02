Messina senz’acqua, ecco quando sarà la prossima interruzione idrica | DATA

StrettoWeb

Il Comune di Messina e l’AMAM rendono noto che il programmato terzo step di interventi strutturali per la mitigazione delle vulnerabilità dell’Acquedotto Fiumefreddo fissato per venerdì 16 febbraio è stato prorogato al 23 febbraio prossimo. La proroga dei lavori e la conseguente interruzione idrica in Città è stata richiesta dalla ditta Cospin srl, incaricata dei lavori, con una nota inviata alla società AMAM nella quale si legge “considerato che la scorsa interruzione idrica del 19 gennaio ha subito un ritardo di sette giorni a causa di condizioni meteo avverse che hanno determinato ritardi nel posizionamento e nell’organizzazione del prossimo terzo step, si chiede di posticipare al 23 febbraio la prossima interruzione idrica in Città”.

Comune e Amam hanno accolto la richiesta, e pertanto avvisano la cittadinanza che il cronoprogramma degli interventi, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche, proseguirà con l’interruzione idrica il prossimo 23 febbraio. Sarà comunque, data ampia diffusione e comunicazione, come per i precedenti lavori, in merito al piano di supporto alla popolazione al fine di mitigarne i disagi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.