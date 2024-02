StrettoWeb

Drammatico incidente stradale sull’A18, in provincia di Messina, dove un uomo è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro il muro tra la galleria e lo svincolo per Taormina per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto la polizia stradale ed un’ambulanza del 118. Lo svincolo risulta ancora chiuso al traffico provocando disagi al traffico.

