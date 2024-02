Messina, furioso incendio nel quartiere di Fondo Pugliatti: anziana ustionata, tre famiglie evacuate

StrettoWeb

Ieri intorno alle ore 21 squadre dei Vigili del fuoco dalla sede Centrale e dal distaccamento Nord, sono intervenute con 2 APS, una AB e il carro aria, per un vasto incendio che ha coinvolto tre baracche abitate in un borghetto del quartiere di Fondo Pugliatti a Messina. Tre famiglie sono state evacuate ed una anziana signora è stata tratta in salvo dai parenti stessi che l’hanno portata al pronto soccorso per le ustioni riportate. Sul posto l’ufficiale di guardia VF, polizia e vigili urbani.

Dopo le operazioni di minuto spegnimento, smassamento, bonifica e messa in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede, intorno alle ore 3 di questa notte. Le cause sono in fase di accertamento.

