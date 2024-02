Messina Futsal, derby amaro: vince il Palermo di misura

StrettoWeb

Derby amaro per il Messina Futsal, che è stato battuto (4-3) dal Città di Palermo nella 4ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di Calcio a 5. Una sconfitta, maturata sui “titoli di coda” del match, che complica i piani della squadra peloritana.

La partita

L’equilibrato primo tempo si chiude con i rosanero in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Torcivia. Per gli ospiti da segnalare una ghiotta occasione non finalizzata a dovere da Lautaro Mendez. In avvio di ripresa, si concretizza la reazione dei giallorossi, che vanno a bersaglio con Mendez, Emanuele Fichera e Andrea Consolo. Sul 3 a 1 i ragazzi allenati da Salvatore Battiato sembrano avere in pugno l’inerzia del match, ma, proprio sul più bello, subiscono la rimonta degli avversari, bravi nel riequilibrare la situazione (marcatori Torcivia e Di Maria). A pochi istanti dalla sirena, i padroni di casa, proiettati in avanti con il “quinto di movimento”, realizzano la rete del successo, che sa di beffa per Coppolino e compagni.

Risultati 15ª giornata

Città di Palermo-Messina Futsal 4-3

Sammichele-Audace Monopoli 2-2

Gear Piazza Armerina-Mascalucia 7-2

Bitonto-Aquile Molfetta 7-2

Ecosistem Lamezia-Dream Team Palo del Colle 1-1

Futsal Canicattì-New Taranto 3-6.

Classifica Serie A2

New Taranto 34

Futsal Canicattì 34

Mascalucia C5 31

Bitonto 29

Sammichele 21

Ecosistem Lamezia 21

Audace Monopoli 18

Gear Piazza Armerina 16

Dream Team Palo del Colle 16

Messina Futsal 15

Aquile Molfetta 10

Città di Palermo 8

