Messina, eletto il segretario provinciale di Sud chiama Nord. I NOMI della segreteria

Si è riunito ieri sera il coordinamento provinciale a Messina per l’elezione della segreteria di Sud Chiama Nord. Durante l’assemblea, i rappresentanti dei coordinamenti comunali hanno partecipato al processo di elezione dei componenti della segreteria provinciale individuando anche un coordinatore e due vice coordinatori.

Il Coordinatore Regionale di Sud Chiama Nord, Danilo Lo Giudice, ha annunciato la composizione della segreteria Provinciale, che guiderà il movimento in provincia di Messina fino al prossimo Congresso. Lo Giudice ha sottolineato “l’importanza di tenere conto della rappresentanza territoriale nella formazione della segreteria provinciale, che è un elemento fondamentale per il movimento. L’idea di base è stata quella di garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse zone della provincia”.

La composizione del nuovo Coordinamento Provinciale è la seguente:

Coordinatrice Provinciale: Melangela Scolaro

Vice Coordinatore (Zona Jonica): Gianmarco Lombardo

Vice Coordinatore (Città di Messina): Giovanni De Leo

A coadiuvarlo come componenti della segreteria Provinciale saranno:

Flavio Santoro

Nicoletta D’Angelo

Clara Crocè

Stefania Quattrocchi

Salvatore Cosenza

Alessandro Costa

Filippo Ricciardi

Maurizio Piluso

Marcello Donato

Scolaro: “sono grata per questo incarico”

Melangela Scolaro, neo Coordinatrice Provinciale, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta: “sono grata per questo incarico. È ovvio che ogni territorio ha necessità di essere rappresentato e vuole essere protagonista ed è giusto che sia protagonista. Mi prefiggo come obiettivo quello di conoscere tutti e di essere presente sul territorio, di condividere proposte e progettualità. È una bella scommessa, ma per me è una grande passione. Ringrazio il movimento Sud chiama Nord che mi ha accolto immediatamente nella squadra. Obiettivo è agire in assoluta sintonia con il territorio e i vari coordinamenti comunali della provincia per far crescere il partito e rispondere alle esigenze dei cittadini”.

Il Coordinamento Provinciale ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei 40 coordinamenti comunali, oltre ai 7 delegati della città di Messina e 5 delegati dei comitati più numerosi in rappresentanza dei circa 7.000 tesserati presenti a Messina e provincia.

