Messina: distrutti i mezzi della Social city, venivano utilizzati per accompagnare anziani e disabili | FOTO

StrettoWeb

Incredibile quanto successo a Messina nella notte. L’inizio settimana della Social city inizia con amarezza e dispiacere per gli atti vandalici subiti a 6 mezzi utili ad accompagnare anziani e disabili. Questa mattina la triste scoperta degli operatori che, a causa del vile atto, hanno rischiato di dover interrompere i servizi in supporto di chi usufruisce del servizio.

Basile: “ripareremo tutti i mezzi per garantire il loro ritorno su strada subito”

“Non riusciamo a comprendere la motivazione che può spingere a compiere atti vandalici solo per il mero gusto di arrecare danno. Ripareremo tutti i mezzi per garantire il loro ritorno su strada subito. Questi atti di inciviltà non sono più tollerabili e per questo motivo adotteremo i necessari provvedimenti nei confronti dei responsabili“, è quanto afferma il sindaco, Federico Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.