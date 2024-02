Messina, caos totale in autostrada: “pronti a chiedere i danni al Cas”

StrettoWeb

Situazione sempre più caotica in autostrada, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo da Rometta in direzione Messina, dove da anni ormai gli automobilisti vivono disagi continui. E’ durissimo il sindaco di Rometta, Nicola Merlino: “in settimana, inizieremo i giudizi contro il Cas per avere risarciti gli enormi danni che hanno cagionato negli ultimi dieci anni”.

“È chiaro che stiamo effettuando un mero ruolo di “supplenza” della brutta politica che non se ne occupa, non rientrando questo compito sicuramente nelle funzioni dei Comuni. Penso che dovrebbe essere chiaro a tutti”, conclude Merlino.

