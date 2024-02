Messina: parte la stagione delle assunzioni, firmano 39 vigili urbani | FOTO

StrettoWeb

“Ogni giorno viene scandito da notizie più o meno importanti, la notizia di oggi è davvero di rilievo perchè sancisce l’avvio della nuova stagione assunzionale del comune di Messina. I 39 agenti della Polizia Municipale fortemente voluti dal Sindaco Cateno De Luca con le risorse del Decreto Sicurezza, hanno firmato il contratto a tempo indeterminato che li fa entrare di diritto nella grande squadra del Comune”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

“A loro ho rivolto un saluto con l’augurio di una carriera professionale ricca di soddisfazioni ricordando che il loro servizio è fondamentale ed indispensabile per il cambiamento che la città sta vivendo. Responsabilità e rispetto del ruolo, passione e determinazione, da qui parte un nuovo corso in attesa del concorso per le alte 120 unità lavorative”, conclude Basile.

