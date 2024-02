Messina: caos in città tra aggressioni e accoltellamenti. Cipolla: “quanto sta accadendo è gravissimo”

StrettoWeb

“Quanto sta accadendo è gravissimo e non può lasciarci indifferenti”. E’ così che il consigliere comunale e capogruppo del gruppo consiliare “Basile Sindaco”, Francesco Cipolla, interviene all’indomani degli ultimi fatti di cronaca che hanno coinvolto minori in città, alla Villetta Quasimodo, dove un minorenne è stato aggredito da alcuni coetanei per pochi spiccioli e a Villaggio Aldisio dove un tredicenne ha accoltellato un dodicenne per futili motivi. “Si tratta di fatti che devono far riflettere tutti – aggiunge il consigliere comunale – Le istituzioni non possono restare indifferenti di fronte al disagio dei nostri ragazzi, per questo ho chiesto la convocazione di una seduta della commissione servizi sociali che possa mettere in rete tutti i soggetti coinvolti per comprendere quali misure si possano adottare per contenere tali fenomeni, assodata la presenza su tutto il territorio cittadino di otto Centri Socio-Educativi per Minori e Famiglie che mirano non solo all’aggregazione e alla socializzazione, ma soprattutto al potenziamento di strategie ed interventi mirati al contenimento e alla prevenzione delle varie forme di disagio familiare, scolastico e sociale. Una rete di strutture che forniscono sostegno psicologico e sociale per i ragazzi soprattutto in quei contesti dove più alti sono i livelli di marginalità sociale”.

“Una seduta – conclude Cipolla – cui siano presenti i rappresentanti delle Forze dell’ordine, i vertici della Messina Social City e l’assessora alle politiche sociali Alessandra Calafiore al fine di comprendere l’entità del fenomeno e le strategie da mettere in campo”.

