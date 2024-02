Messina, a Venetico la prova unica del Campionato Nazionale AMSCI 2024

StrettoWeb

Si è svolta a Venetico, il 17 e 18 Febbraio 2024, la prova unica del Campionato Nazionale AMSCI 2024, Specialità 1/12 Pancar e 1/14 LC Racing. Teatro della prova è stato l’impianto permanente “Paradise RC Arena” sito presso la sala Polifunzionale Ex Area Condor a Venetico con un tracciato lungo 135mt, che fa registrare un tempo di percorrenza di circa 10 secondi, il tutto su una superfice regolamentare in ETS Carpet. Proprio in questa struttura, il 12-13-14 aprile, si correrà per il campionato Europeo 2024. Un evento attesissimo da tutti gli appassionati e che vedrà la cittadina tirrenica grande protagonista in una delle tappe più importanti della stagione.

La gara ha visto la partecipazione di numerosi piloti siciliani, ma anche calabresi, emiliani oltre che della presenza dello svedese pluricampione Europeo e Mondiale Alexander Hagberg. La Direzione Gara, curata

da AMSCI, era composta dal direttore di gara internazionale Teodoro Spagnolo, coadiuvato dai Verificatori Giovanni Attollino e Sebastiano Ferrara, al Cronometraggio Adriano Di Rosa e dal Referee Vito Geraci.

A seguire i podi per specialità:

Specialità 1/12 Pancar Mod

1° Classificato Alexander Hagberg

2° Classificato Rosario Giaimo

3° Classificato Alessio Mazzeo

Specialità 1/12 Pancar Spec.

1° Classificato Francesco Salvà

2° Classificato Marco Pansera

3° Classificato Gianluca Lino

Specialità 1/14 LC Touring

1° Classificato Pietro Lucifora

2° Classificato Sebastian Midili

3° Classificato Alessio Navarria

Specialità 1/14 LC GT

1° Classificato Dino Mondello

2° Classificato Domenico Gallo

3° Classificato Giovanni Scarcella

Specialità 1/10 Formulino

1° Classificato Pietro Lucifora

2° Classificato Alfio Lomonaco

3° Classificato Massimo Merlino

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.